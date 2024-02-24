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Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим

Керівництво Жирони хоче зберегти лідерів команди
Сьогодні 15:40 125 0
Жирона має намір підписати новий контракт з Довбиком та Циганковим
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Артем Довбик, #Мічел Санчес

Джерело - L’Esportiu de Catalunya.

Жирона має намір зберегти склад на наступний сезон.

Про це повідомляє L’Esportiu de Catalunya.

Керівництво жиронців хоче конкурувати в чемпіонаті, Кубку Іспанії та єврокубку.

Іспанський клуб хоче підписати нові контракти з українськими гравцями Артемом Довбиком та Віктором Циганковим, а також із головним тренером Мічелом Санчесом. Їм пропонують покращені умови за пролонгацію угоди та збільшення суми відступних.

Варто зазначити, що контракт Довбика розрахований ще на чотири роки, Циганкова - до літа 2027-го, а Мічела - до літа 2026-го.

Довбик цього сезону провів за жиронців 26 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 24 поєдинки, відзначився 5 голами та 3 гольовими передачами.

У матчі 26 туру іспанської Ла Ліги Жирона вдома зіграє з Райо Вальєкано.

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