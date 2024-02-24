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Барселона розгромила Хетафе, Атлетико не зміг переграти Альмерію: результати 26 туру Ла Ліги

Результати 26 туру Ла Ліги
Вчора 23:58 330 0
Барселона розгромила Хетафе, Атлетико не зміг переграти Альмерію: результати 26 туру Ла Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 26 туру іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

26 тур, 24 лютого

Барселона - Хетафе 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Рафінья, 2:0 - 53 Фелікс, 3:0 - 61 де Йонг, 4:0 - 90+1 Лопес

Алавес - Мальорка 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 76 Бенавідес, 1:1 - 88 Настасич

Альмерія - Атлетико 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Корреа, 1:1 - 27 Ромеро, 1:2 - 57 Де Пауль, 2:2 - 64 Ромеро

Раніше Реал Сосьєдад вдома поступився Вільярреалу.

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