Барселона розгромила Хетафе, Атлетико не зміг переграти Альмерію: результати 26 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 26 туру іспанської Ла Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
26 тур, 24 лютого
Барселона - Хетафе 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Рафінья, 2:0 - 53 Фелікс, 3:0 - 61 де Йонг, 4:0 - 90+1 Лопес
Алавес - Мальорка 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 76 Бенавідес, 1:1 - 88 Настасич
Альмерія - Атлетико 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Корреа, 1:1 - 27 Ромеро, 1:2 - 57 Де Пауль, 2:2 - 64 Ромеро
Раніше Реал Сосьєдад вдома поступився Вільярреалу.
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