Джерело - 24sata.
Півзахисник Реала Лука Модрич може продовжити кар'єру в Динамо Загреб.
Про це повідомляє видання 24sata.
Президент хорватського клубу зробив дзвінок півзахиснику мадридців із пропозицією приєднатися до команди.
38-річний футболіст є вихованцем Динамо Загреб, яке він покинув у 2008 році.
Раніше хорват відмовився від пропозиції від Карло Анчелотті приєднатися до тренерського штабу Реала.
Цього сезону Модрич узяв участь у 28 матчах Реала у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!