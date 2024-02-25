Хорвату запропонували повернутися в рідний клуб

Джерело - 24sata.

Півзахисник Реала Лука Модрич може продовжити кар'єру в Динамо Загреб.

Про це повідомляє видання 24sata.

Президент хорватського клубу зробив дзвінок півзахиснику мадридців із пропозицією приєднатися до команди.

38-річний футболіст є вихованцем Динамо Загреб, яке він покинув у 2008 році.

Раніше хорват відмовився від пропозиції від Карло Анчелотті приєднатися до тренерського штабу Реала.

Цього сезону Модрич узяв участь у 28 матчах Реала у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 6 результативних передач.

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