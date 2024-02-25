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Арсенал - Ньюкасл 4:1: огляд матчу АПЛ

"Каноніри" впевнено переграли "сорок"
Сьогодні 14:03 103 0
Арсенал - Ньюкасл 4:1: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Ньюкасл Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Арсенал здобув розгромну перемогу над Ньюкаслом у 26 турі АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 24 лютого

Арсенал - Ньюкасл 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Ботман, 2:0 - 24 Гаверц, 3:0 - 65 Сака, 4:0 - 69 Ківьор, 4:1 - 84 Віллок

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на гру. Оборонець пропускав останні матчі команди через проблеми з литковим м‘язом.

Раніше Ліверпуль вдома обіграв Лутон.

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