Ліверпуль розгромив Лутон у 26 турі АПЛ

Ліверпуль зміцнив лідерство в чемпіонаті Англії

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Ліверпуль вдома обіграв Лутон у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Чемпіонат Англії - АПЛ

26 тур, 21 лютого

Ліверпуль - Лутон 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Огбене, 1:1 - 56 Ван Дейк, 2:1 - 58 Гакпо, 3:1 - 71 Діас, 4:1 - 90 Еліотт

Ліверпуль наразі лідирує в турнірній таблиці з 60 очками в активі. Лутон знаходиться у Зоні вильоту з 20 заліковими пунктами.

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