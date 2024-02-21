Ліверпуль розгромив Лутон у 26 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Футбольний клуб Ліверпуль вдома обіграв Лутон у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 4:1.
Чемпіонат Англії - АПЛ
26 тур, 21 лютого
Ліверпуль - Лутон 4:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Огбене, 1:1 - 56 Ван Дейк, 2:1 - 58 Гакпо, 3:1 - 71 Діас, 4:1 - 90 Еліотт
Ліверпуль наразі лідирує в турнірній таблиці з 60 очками в активі. Лутон знаходиться у Зоні вильоту з 20 заліковими пунктами.
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