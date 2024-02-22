Чемпіон України прагнув підписати хавбека Динамо Загреб

Український футбольний клуб Шахтар під час зимового трансферного вікна готував трансфер атакувального півзахисника Динамо Загреб Мартина Батурину.

Про це повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Я розмовляв з Мартином та його батьком, чітко представив їм наш проєкт і бачення. Але переважило те, що вони не хотіли невизначеності через війну, яку йде в Україні. Мартин – винятковий талант, справжня перлина, тому ми були готові заплатити за нього великі гроші", - сказав Срна.

Батурина у поточному сезоні відіграв за Динамо 28 поєдинків, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює хорвата у 18 млн євро.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря може перейти до Валенсії.