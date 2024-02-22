Джерело - sportske.jutarnji.hr.
Український футбольний клуб Шахтар під час зимового трансферного вікна готував трансфер атакувального півзахисника Динамо Загреб Мартина Батурину.
Про це повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.
"Я розмовляв з Мартином та його батьком, чітко представив їм наш проєкт і бачення. Але переважило те, що вони не хотіли невизначеності через війну, яку йде в Україні.
Мартин – винятковий талант, справжня перлина, тому ми були готові заплатити за нього великі гроші", - сказав Срна.
Батурина у поточному сезоні відіграв за Динамо 28 поєдинків, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Transfermarkt оцінює хорвата у 18 млн євро.
Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря може перейти до Валенсії.