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Шахтар взимку готував трансфер хавбека Динамо Загреб

Чемпіон України прагнув підписати хавбека Динамо Загреб
Вчора 22:59 172 0
Шахтар взимку готував трансфер хавбека Динамо Загреб
#Футбольні трансфери, #Дарійо Срна, #Шахтар Донецьк

Джерело - sportske.jutarnji.hr.

Український футбольний клуб Шахтар під час зимового трансферного вікна готував трансфер атакувального півзахисника Динамо Загреб Мартина Батурину.

Про це повідомив спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Я розмовляв з Мартином та його батьком, чітко представив їм наш проєкт і бачення. Але переважило те, що вони не хотіли невизначеності через війну, яку йде в Україні.

Мартин – винятковий талант, справжня перлина, тому ми були готові заплатити за нього великі гроші", - сказав Срна.

Батурина у поточному сезоні відіграв за Динамо 28 поєдинків, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Transfermarkt оцінює хорвата у 18 млн євро.

Раніше повідомлялося, що захисник Шахтаря може перейти до Валенсії.

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