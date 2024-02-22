Англієць не буде продовжувати контракт з Селтіком

Джерело - Чемпіон.

Воротар Селтіка Джо Гарт ухвалив рішення завершити професійну кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба "зелених".

У 37-річного англійця влітку закінчується контракт із "кельтами", який він не збирається продовжувати.

За свою кар'єру колишній воротар збірної Англії та Манчестер Сіті провів 688 матчів в усіх турнірах, у яких він пропустив 763 голи та 247 разів залишив свої ворота сухими.

Напередодні Едерсон повторив рекорд Джо за сухими матчами в Ман Сіті.

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