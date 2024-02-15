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Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам

Чемпіон ініціював благодійну акцію, яку підтримав Celtic Foundation
Сьогодні 15:44 Максим Розенко 2780 0
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам

Джерело - Чемпіон.

Після початку повномасштабної війни до Шотландії приїхали понад 26 000 українців, які отримали допомогу від уряду та народу. Дуже багато благодійних шотландських організацій опікуються українцями. Чемпіон теж доєднався до цієї шляхетної справи, завдяки чому наші земляки відвідали матч Селтік - Хартс. 

Football for good - Футбол на благо

Селтік добре знайомий українським фанам футболу по зустрічах із Шахтарем у межах групового етапу Ліги чемпіонів минулого сезону. При цьому кельти тотально домінують у внутрішній першості -  виграли 11 (!) з останніх 12 чемпіонатів Шотландії. Клуб має найбільший в країні футбольний стадіон Celtic Park, який вміщує 60 411 глядачів, багату історію та цікаву філософію.

Був заснований у 1887 році, щоб допомогти полегшити життя ірландської іммігрантської спільноти в Іст-Енді Глазго. Бачення батьків-засновників продовжується втілюватися й досі завдяки роботі благодійного відділу клубу Celtic FC Foundation. Мета - допомога людям, які живуть у бідності через ряд ініціатив. Це працевлаштування, соціальна інтеграція та освіта. Саме на це Celtic FC Foundation витрачає переважну частину свого річного доходу. Девіз Celtic FC Foundation — "Футбол на благо" (Football for good).  

Цікаве географічне охоплення проєктів організації. В пріоритеті Великий Глазго (агломерація з населенням 1,8 млн, що складає третину мешканців Шотландії). Далі - Інверклад і Північний Ланакшир (якщо проводити аналогію з Україною, то, грубо кажучи, це умовні Житомирська та Черкаські області). Потім - Шотландія, Ірландія та решта Великої Британії. Насамкінець - решта світу, з акцентом на Азію та Африку. 

“Celtic FC Foundation тут для всіх, незалежно від статі, віку, релігії, раси чи здібностей. Нашим пріоритетом є надання допомоги тим, хто стикається зі щоденними проблемами в наших ключових пріоритетних сферах” - так формулює свої завдання Сharity.celticfc.com

Також фундація активно взаємодіє із зовнішніми благодійними (й не тільки) організаціями, які пропонують цінність суспільству та чиї принципи відповідають ключовим пріоритетним сферам Celtic FC Foundation.

Зрозумівши філософію клубу, Champion.com.ua декілька тижнів тому звернувся із запитом до Celtic FC Foundation. Ми попросили надати для групи West Scotland College, основу якої складають українці, компліментарні (безплатні) квитки на один з наступних домашніх матчів Селтіка. Нам запропонували заповнити відповідний формуляр, верифікували запит і незабаром у повному обсязі задовольнили заявку. Причому вартість 23 квитків у вигляді донатів сплатили іноземні фани Селтіка. До речі, найдешевший дорослий квиток на матч Селтік - Хартс коштував 33 фунтів (1550 гривень).   

Всі 23 щасливих володарі квитків були на матчі Селтіка вперше і після гри не приховували своїх емоцій. “Я не є відданим футбольним фанатом, але отримала море задоволення від атмосфери Celtic Park та футболу”, - зізналась українка Наталія Зубенко.

Від Полярного кола до Сахари

Celtic FC Foundation не тільки збирає донати по всьому світу, але й реалізує цілу низку благодійних проєктів. Наприклад, у січні 2023 року організували під прапором клубу перший в історії Арктичний похід, вирушивши до Рованіємі у Фінляндії. У складі групи до Полярного кола був відряджений легенда Селтіка та посол клубу Том Бойд.

Наступний похід відбудеться в лютому 2024 року і має назву “Кельти в Сахарі”. За 4 дні група пройде 32 кілометри найвідомішою пустелею світу і підніметься на найвищі піщані дюни Сахари (Чігага) щоби побачити приголомшливий схід сонця. Запланована екскурсія і в Марракеш. Вартість поїздки складає 1600 фунтів, але паралельно кожен з учасників повинен зробити благодійний внесок до Celtic FC Foundation у розмірі не менш як 1800 фунтів. Під час Арктичного походу таким же чином було зібрано на благодійні проєкти Celtic FC Foundation понад 57 000 фунтів стерлінгів. 

Думаю, провідним українським футбольним клубам є сенс вивчити досвід Celtic FC Foundation та адаптувати їхні унікальні проєкти на нашому ринку. Принаймні я вже вивчаю цей досвід.

Максим Розенко, Чемпіон  

Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan

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