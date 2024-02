Едерсон повторив рекорд Гарта за сухими матчами в Манчестер Сіті

Воротар Манчестер Сіті Едерсон відстояв на нуль у грі 18 туру АПЛ проти Брентфорда (1:0).

Про це повідомляє Squawka.

Цей сухий матч став для бразильського воротаря вже 109-м у складі "містян" у межах Прем'єр-ліги, що є повторенням клубного рекорду.

Едерсон зрівнявся за "сухарями" з англійським голкіпером Джо Гартом, який також 109 разів закінчив гру без пропущених голів у АПЛ за 266 матчів. Бразильцю для повторення цього результату знадобилося на 25 поєдинків менше - 241.

У нинішньому сезоні 30-річний воротар провів 32 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких він пропустив 28 голів та 11 разів відстояв на нуль.

