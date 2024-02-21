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Едерсон повторив рекорд Гарта за сухими матчами в Манчестер Сіті

Бразилець провів на 25 ігор менше за англійця
Сьогодні 10:51 133 0
Едерсон повторив рекорд Гарта за сухими матчами в Манчестер Сіті
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Едерсон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон відстояв на нуль у грі 18 туру АПЛ проти Брентфорда (1:0).

Про це повідомляє Squawka.

Цей сухий матч став для бразильського воротаря вже 109-м у складі "містян" у межах Прем'єр-ліги, що є повторенням клубного рекорду.

Едерсон зрівнявся за "сухарями" з англійським голкіпером Джо Гартом, який також 109 разів закінчив гру без пропущених голів у АПЛ за 266 матчів. Бразильцю для повторення цього результату знадобилося на 25 поєдинків менше - 241.

У нинішньому сезоні 30-річний воротар провів 32 матчі за Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких він пропустив 28 голів та 11 разів відстояв на нуль.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вдома переміг Брентфорд у перенесеному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги.

Варто зазначити, що Едерсон був визнаний найкращим голкіпером 2023 року за версією ФІФА.

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