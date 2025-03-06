Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Маркевич: Зараз перебуваю на Сході України

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 05:21
Маркевич: Зараз перебуваю на Сході України
Мирон Маркевич
ФК Рух

Відомий український тренер Мирон Маркевич зазначив, що наразі перебуває у Східній Україні. Також він розповів, що за час війни люди звикли до неї, а також не виключив, що повернеться до тренерства.

Про це Маркевич заявив у коментарі для Sportowefakty.wp.pl.

"Мені хотілося плакати, коли я побачив зруйнований Харків. Це моє друге місто, я провів там велику частину свого життя.

Багато людей на початку війни втекло до Польщі. Це навіть не спало мені на думку, каже він. У своєму ресторані на футбольному стадіоні у Львові допомагав людям.

Львів? Це досить безпечне місто. Були обстріли ракетами, але паніки не було. Знаєте, йде війна, люди до неї готові. Я знаю, що це звучить дивно, але такий настрій.

Тренерство? Можливо, я повернуся на лаву запасних, я не кажу остаточне "ні". Поки що, правда, я на Сході України. Зараз у мене є інша місія. Футболу доведеться почекати, але це моя найбільша любов. Бутси все одно одягну", – сказав він.

Нагадаємо, легіонер Шахтаря Вінісіус Тобіас вважає, що війна України проти Росії скоро закінчиться.

війна Мирон Маркевич

Мирон Маркевич

Це була остання спроба Динамо непогано заробити: Маркевич – про трансфер Бущана
Маркевич: Ванат та Шапаренко виглядають не дуже
Не хочу ображати футболістів: Маркевич висловився щодо нападників Шахтаря
Мирон Маркевич: І тут іде до мене чорт і простягає різку...
Сподіваюсь, Мудрик доведе свою невинність: Маркевич – про провалений допінг-тест українця

Останні новини