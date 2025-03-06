Маркевич: Зараз перебуваю на Сході України

Відомий український тренер Мирон Маркевич зазначив, що наразі перебуває у Східній Україні. Також він розповів, що за час війни люди звикли до неї, а також не виключив, що повернеться до тренерства.

Про це Маркевич заявив у коментарі для Sportowefakty.wp.pl.

"Мені хотілося плакати, коли я побачив зруйнований Харків. Це моє друге місто, я провів там велику частину свого життя. Багато людей на початку війни втекло до Польщі. Це навіть не спало мені на думку, каже він. У своєму ресторані на футбольному стадіоні у Львові допомагав людям. Львів? Це досить безпечне місто. Були обстріли ракетами, але паніки не було. Знаєте, йде війна, люди до неї готові. Я знаю, що це звучить дивно, але такий настрій. Тренерство? Можливо, я повернуся на лаву запасних, я не кажу остаточне "ні". Поки що, правда, я на Сході України. Зараз у мене є інша місія. Футболу доведеться почекати, але це моя найбільша любов. Бутси все одно одягну", – сказав він.

Нагадаємо, легіонер Шахтаря Вінісіус Тобіас вважає, що війна України проти Росії скоро закінчиться.