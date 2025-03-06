Колишній тренер Ліверпуля та Реала може очолити один із найтитулованіших клубів Європи

Іменитий іспанський фахівець Рафаель Бенітес може очолити шотландський Рейнджерс.

Про це пише Daily Record.

Клуб із Глазго невдовзі можуть придбати американські бізнесмени, тому хочуть, щоб клуб очолив тренер із досвідом.

64-річний Бенітес є головним кандидатом. Наразі команду після відставки бельгійця Філіппа Клемана тренує колишній капітан Баррі Фергюсон.

Бенітес протягом кар'єри очолював різні команди серед яких: Валенсія, Ліверпуль, Інтер, Челсі, Реал, Ньюкасл. Останнім його місцем роботи була Сельта.

Рейнджерс за свою 153-річну історію 53 рази ставав чемпіоном Шотландії і 28 разів вигравав Кубок, що робить "джерс" одним із найтитулованіших клубів у світі.