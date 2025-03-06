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Клівленд завдяки перемозі над Маямі повторив досягнення Далласа сезону-2006/07

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 06:49
Клівленд завдяки перемозі над Маямі повторив досягнення Далласа сезону-2006/07
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Клівленд у матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації переміг Маямі.

Гра завершилася з рахунком 112:107 на користь Кавальєрс.

Такий результат дозволив команді вдруге досягнути 12-матчевої серії перемог. Єдиним клубом в історії, кому таке вдавалося до сьогодні був лише Даллас. Маверікс зробили це в сезоні-2006/07.

Зазначимо, що перемога дозволила Клівленду гарантувати собі місце в плейоф.

Нагадаємо, форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим баскетболістом в історії, який набрав 50 000 очок за кар'єру.

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