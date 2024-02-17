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Баєр обіграв Гайденгайм, Боруссія Д та Вольфсбург не визначили сильнішого: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 22-го туру німецької Бундесліги
Сьогодні 18:52 135 0
Баєр обіграв Гайденгайм, Боруссія Д та Вольфсбург не визначили сильнішого: результати матчів Бундесліги
#Аугсбург, #Баєр, #Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Майнц, #Уніон Берлін, #Штутгарт, #Дармштадт, #Гайденгайм

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
22 тур, 17 лютого

Вольфсбург - Боруссія Дортмунд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Фуллькруг, 1:1 - 63 Герхардт

Гайденгайм - Баєр 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Фрімпонг, 0:2 - 81 Адлі, 1:2 - 87 Кляйндінст

Гоффенгайм - Уніон Берлін 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 84 Ааронсон

Дармштадт - Штутгарт 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Гірассі, 0:2 - 90+2 Дахуд, 1:2 - 90+5 Зайдель

Майнц - Аугсбург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 ван ден Берг

Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 РБ Лейпциг - Боруссія Менхенгладбах

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