Баєр обіграв Гайденгайм, Боруссія Д та Вольфсбург не визначили сильнішого: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 22-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
22 тур, 17 лютого
Вольфсбург - Боруссія Дортмунд 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Фуллькруг, 1:1 - 63 Герхардт
Гайденгайм - Баєр 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Фрімпонг, 0:2 - 81 Адлі, 1:2 - 87 Кляйндінст
Гоффенгайм - Уніон Берлін 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 84 Ааронсон
Дармштадт - Штутгарт 1:2 (0:1)
Гол: 0:1 - 14 Гірассі, 0:2 - 90+2 Дахуд, 1:2 - 90+5 Зайдель
Майнц - Аугсбург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 44 ван ден Берг
Сьогодні відбудеться ще один матч у Бундеслізі:
19:30 РБ Лейпциг - Боруссія Менхенгладбах
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