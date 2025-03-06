Динамо гратиме в Черкасах, Шахтар прийме Кривбас у 20 турі УПЛ
У четвер, 6 березня, відбудеться 4 матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Відкриє програму ігрового дня зустріч у Житомирі, де Полісся прийматиме Чорноморець. "Вовки" набрали чотири очки, а ось справи "моряків" не такі хороші. Після домашньої поразки від Лівого Берега команда опустилася в зону вильоту.
Також о 13:00 стартовий свисток пролунає для гравців Ворскли та Карпат. Полтавський клуб минулого туру сенсаційно забрав у Динамо очки, але все ще знаходиться в зоні перехідних матчів. Карпати мають на 10 очок більше і не втрачають надії відібратися в єврокубки.
Кияни поїхали до Черкас, щоб провести матч із місцевим ЛНЗ. Столичний гранд наразі має 47 пунктів і втримує лідерство. ЛНЗ за 19 матчів здобув 22 бали, що дозволяє посідати лише 10 місце.
Суперником донецького Шахтаря буде Кривбас. У попередньому турі "гірники" обіграли Олександрію. Кривбас у 19 турі сенсаційно програв останній команді УПЛ Інгульцю.
13:00 Полісся – Чорноморець
13:00 Ворскла – Карпати
15:30 ЛНЗ – Динамо
18:00 Шахтар – Кривбас
Нагадаємо, Шахтар зацікавився албанським хавбеком турецького Самсунспора.