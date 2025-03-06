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Динамо гратиме в Черкасах, Шахтар прийме Кривбас у 20 турі УПЛ

Руслан Травкін — 6 березня 2025, 06:25
Динамо гратиме в Черкасах, Шахтар прийме Кривбас у 20 турі УПЛ

У четвер, 6 березня, відбудеться 4 матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Відкриє програму ігрового дня зустріч у Житомирі, де Полісся прийматиме Чорноморець. "Вовки" набрали чотири очки, а ось справи "моряків" не такі хороші. Після домашньої поразки від Лівого Берега команда опустилася в зону вильоту.

Також о 13:00 стартовий свисток пролунає для гравців Ворскли та Карпат. Полтавський клуб минулого туру сенсаційно забрав у Динамо очки, але все ще знаходиться в зоні перехідних матчів. Карпати мають на 10 очок більше і не втрачають надії відібратися в єврокубки.

Кияни поїхали до Черкас, щоб провести матч із місцевим ЛНЗ. Столичний гранд наразі має 47 пунктів і втримує лідерство. ЛНЗ за 19 матчів здобув 22 бали, що дозволяє посідати лише 10 місце.

Суперником донецького Шахтаря буде Кривбас. У попередньому турі "гірники" обіграли Олександрію. Кривбас у 19 турі сенсаційно програв останній команді УПЛ Інгульцю.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
20-й тур, 6 березня

13:00 Полісся – Чорноморець

13:00 Ворскла – Карпати

15:30 ЛНЗ – Динамо

18:00 Шахтар – Кривбас

Нагадаємо, Шахтар зацікавився албанським хавбеком турецького Самсунспора.

Ворскла Динамо Київ Карпати Кривбас ЛНЗ Полісся Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар

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