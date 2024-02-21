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Пушич: Степаненко – «залізна людина»

Наставник "гірників" прокоментував ситуацію з травмами Тараса Степаненка та Дмитра Криськіва
Сьогодні 22:45 88 0
Пушич: Степаненко – «залізна людина»
#Тарас Степаненко, #Дмитро Криськів, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - tribuna.com.

Українські гравці Шахтаря Дмитро Криськів та Тарас Степаненко можуть зіграти у матчі-відповіді проти Марселя.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Маріно Пушич на передматчевій пресконференції.

"Криськів не був доступний для першого матчу. Але пройшло кілька днів, він почувається краще. Він сьогодні тренуватиметься – якщо завтра буде відповідна реакція організму, то він буде опцією на другу гру. Побачимо. Це хороший гравець з багатьма здібностями, він добре показав себе на зборах, провів якісні матчі. Було погано втратити його на перший матч, але у нас хороша конкуренція у складі. Якщо він сьогодні пройде тести, то буде доступний для вибору.

Степаненко – це "залізна людина", наш капітан, чудовий футболіст та особистість. Ми сподіваємося, що він зможе зіграти завтра. Він багато пропустив на зборах. Сьогодні на тренуванні побачимо, як він почувається. Якщо все буде добре, то він зіграє. Степаненко завжди робить все, щоб бути готовим вийти та допомогти команді. Я буду радий, якщо Тарас зможе зіграти", - розповів Пушич.

Раніше донецький Шахтар прибув до Марселя на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного клубу. Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

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