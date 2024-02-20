Гра відбудеться 22 лютого

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар прибув до Марселя на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного клубу.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Головний тренер гірників Марино Пушич взяв на гру наступних футболістів:

Воротарі: Артур Рудько, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Денис Барченко

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Іраклі Азаров, Микола Матвієнко, Педріньйо, Новатус Міроші, Юхим Конопля, Ярослав Ракицький, Лука Лацабідзе

Півзахисники: Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Віктор Цуканов

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі

Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.

Також слід зазначити, що на поле Велодрома "провансальців" уже виведе новий тренер, позаяк керівництво Марселя звільнило Дженнаро Гаттузо.