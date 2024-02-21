Леоненко: Звільнення Гаттузо може допомогти Шахтарю

Віктор Леоненко прокоментував матч Шахтаря проти Марселя

Зміна головного тренера французького футбольного клубу Марсель напередодні матчу проти Шахтаря у плей-оф раунді Ліги Європи може допомогти українському клубу.

Про це повідомив екснападник Динамо Київ та збірної України Віктор Леоненко.

"Взагалі, це має допомогти Шахтарю, але може зіграти й злий жарт, тому що, як правило, перша гра з приходом нового тренера виграється. Також Марсель грає вдома. Звісно, я вболіватиму за Шахтар і бажаю їм перемоги. Але треба подивитися, скільки донецька команда створить моментів у Марселі – і потім будемо робити висновки. Це якщо мені вдасться подивитися матч, у нас же детектива треба наймати, щоб дізнатися, де трансляція буде", - розповів Леоненко.

Раніше донецький Шахтар прибув до Марселя на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти однойменного клубу. Гра буде домашньою для Марселя й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, перша зустріч завершилася з рахунком 2:2, а правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож будь-яка нічия переведе матч у додатковий час.