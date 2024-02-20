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Михайленко очолив збірну України U-19

Сьогодні 17:41 201 0
Михайленко очолив збірну України U-19
#Дмитро Михайленко

Джерело - УАФ.

На засіданні виконкому УАФ було погоджено призначення Дмитра Михайленка головним тренером юнацьких збірних U-19 та U-18.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Також Юрія Мороза призначено головним тренером юнацьких збірних U-17 та U-16, Володимира Пятенка - головним тренером жіночої збірної України, а Наталію Ігнатович призначено головним тренером молодіжної жіночої збірної U-19.

Серед інших питань Виконком УАФ припинив повноваження всіх діючих голів, заступників голів та членів постійних комітетів УАФ. Після цього виконком, на пропозицію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, обрав голів постійних комітетів УАФ.

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