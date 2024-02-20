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Виконком УАФ призначив голів комітетів: Лужний та Баранка отримали посади

Сьогодні 16:24 142 0
Виконком УАФ призначив голів комітетів: Лужний та Баранка отримали посади
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Олег Лужний

Джерело - УАФ.

20 лютого в столичному Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Виконком УАФ припинив повноваження всіх діючих голів, заступників голів та членів постійних комітетів УАФ.

Після цього виконком, на пропозицію президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, обрав голів наступних постійних комітетів УАФ:

  • комітету національних збірних команд - Андрій Шевченко;
  • комітету професіонального футболу - Олег Лужний;
  • комітету дитячо-юнацького футболу - Олександр Шевченко;
  • комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань - Андрій Таран;
  • комітету арбітрів - Катерина Монзуль;
  • комітету розвитку футболу - Сергій Владико (співголова), Олександр Каденко (співголова);
  • комітету з питань статусу та трансферу футболістів - Євгенія Єршова;
  • спортивно-медичного комітету - Максим Перебийніс;
  • комітету з атестування футбольних клубів - Віктор Безсмертний;
  • комітету з етики та чесної гри - Франческо Баранка.

Головам постійних комітетів доручено підготувати та надати президенту УАФ пропозиції щодо кількісного та персонального складу комітетів.

Також на виконкомі було розглянуто розроблені Міністерством молоді та спорту України Додаткові заходи безпеки для організації та проведення в Україні чемпіонатів, кубків, всеукраїнських змагань серед різних вікових груп в умовах воєнного стану та внесено відповідні зміни в регламенти поточних футбольних змагань в частині допуску вболівальників.

До питання обрання голови Комітету жіночого та дівочого футболу Виконком УАФ вирішив повернутися після проведення виборів керівних органів Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

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