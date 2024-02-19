Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару може очолити Марсель

Угода з 70-річним наставником буде тривати до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару Жан-Луї Гассе може очолити Марсель.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 70-річним фахівцем триватиме до кінця сезону.

Раніше Жан-Луї Гассе був звільнений із посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару під час Кубка Африки.

🔵⚪️🤝🏻 Jean-Louis Gasset’s contract at OM will be valid until June, end of this season.



Short term deal as expected, documents are being prepared/reviewed. pic.twitter.com/YbfKaLwTpI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024

Зазначимо, що Гассе може замінити Дженнаро Гаттузо, якого мають звільнити через невдалі результати клубу.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

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