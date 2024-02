Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару може очолити Марсель

Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару Жан-Луї Гассе може очолити Марсель.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 70-річним фахівцем триватиме до кінця сезону.

Раніше Жан-Луї Гассе був звільнений із посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару під час Кубка Африки.

🔵⚪️🤝🏻 Jean-Louis Gasset’s contract at OM will be valid until June, end of this season.



Short term deal as expected, documents are being prepared/reviewed. pic.twitter.com/YbfKaLwTpI