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Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару може очолити Марсель

Угода з 70-річним наставником буде тривати до кінця сезону
Сьогодні 16:38 217 0
Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару може очолити Марсель
Фото: Getty Images
#Гассе, #Марсель, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної Кот-д'Івуару Жан-Луї Гассе може очолити Марсель.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з 70-річним фахівцем триватиме до кінця сезону.

Раніше Жан-Луї Гассе був звільнений із посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару під час Кубка Африки.

Зазначимо, що Гассе може замінити Дженнаро Гаттузо, якого мають звільнити через невдалі результати клубу.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

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