Екіпаж українця Клименка очолив світову серію GT World Challenge

У Великій Британії на сході від Лондона на автодромі Брендс Гатч тривають кільцеві автоперегони серії GT World Challenge – найпопулярніший у світі багатогодинний тур для авто класу GT3.

Після другого етапу загальний залік класу Silver очолив дует стайні СайнтеЛок українського молодого автоперегонця Івана Клименка. Його напарником виступає бельгієць Лорен Лесєртюа, вони змагаються на автомобілі Audi R8.

Екіпаж українця вдруге став третім на подіумі, що дало змогу їм обійти у генеральній класифікації чинних чемпіонів Сезара Газе та Олельєна Паніса.

Третій етап рейсингу відбудеться на наступних вихідних.

Нагадаємо, раніше український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев потрапив на подіум новачків та увійшов до десятки загального заліку італійської Формули-4.