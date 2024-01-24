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Кот-д'Івуар звільнив головного тренера після провалу на домашньому КАН

Сьогодні 18:11 275 0
Кот-д'Івуар звільнив головного тренера після провалу на домашньому КАН

Джерело - sport.ua.

Жан-Луї Гассет звільнений із посади головного тренера збірної Кот-д'Івуару.

Про це повідомляє пресслужба команди.

70-річний французький фахівець керував івуарійською збірною з травня 2022 року. До цього він очолював Бордо та Сент-Етьєн.

Нагадаємо, збірна Кот-д'Івуару під керівництвом Гассета провалила груповий етап домашнього Кубка африканських націй. Команда виграла у Гвінеї-Бісау (2:0), але потім поступилася Нігерії (0:1) та Екваторіальній Гвінеї (0:4).

Щоправда, при цьому івуарійці все ще зберігають шанси вийти до плей-оф як одна з найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах. Для цього слонам необхідно, щоб Намібія або Замбія програли свій матч заключного туру проти Марокко та Малі відповідно.

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