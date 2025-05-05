Повернувся після нокдауну: Іноуе нокаутував Карденаса та захистив звання абсолюта

У ніч з 4 на 5 травня завершився вечір боксу в Лас-Вегасі, США, у межах якого абсолютний чемпіон світу другої легшої ваги Наоя Іное (30-0, 27 KO) захищав титул проти місцевого претендента Рамона Карденаса (26-2, 14 KO).

Японський чемпіон уже в другому раунді несподівано опинився в нокдауні за лічені секунди до гонга, що стало неймовірним шоком для публіки.

INOUE JUST GOT CAUGHT. pic.twitter.com/e99cBugE1a — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Однак попри це Іноуе зумів повернутися та методично перебити свого суперника. У підсумку рефері зупинив поєдинок у восьмому раунді, зафіксувавши чергову перемогу японця нокаутом.

KING ****.



INOUE STAYS ON TOP. pic.twitter.com/Igd1Zo9YxI — Top Rank Boxing (@trboxing) May 5, 2025

Наоя Іноуе зберіг титули WBC, WBO, IBF, WBA, а також увійшов до четвірки боксерів, які найчастіше захищали чемпіонський пояс перемогою нокаутом, наздогнавши Теренса Кроуфорда – 11. Більше мають лише легендарний боксер 1970-х та 1980-х Вілфредо Гомес та Даріуш Міхальчевський, який виступав у 1990-х та 2000-х – у них цей показник складає 13 та 14 відповідно.

Також після поєдинку японець заявив, що готовий провести бій з узбецьким боксером Муроджоном Ахмадалієвим (13-1, 10 KO).

Наприкніці березня повідомлялося, що Іноуе і чемпіон WBC у легшій вазі Дзунто Накатані (30-0, 23 КО) мають усну домовленість про бій.