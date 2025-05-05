Циганков допоміг Жироні здобути першу перемогу за останні три місяці

Віктор Циганков у матчі з Мальоркою

У понеділок, 5 травня, на "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві" 34 тур іспанської Ла Ліги закривали Жирона та Мальорка.

У стартовому складі каталонського клубу вийшов Віктор Циганков. Вінгер збірної України був дуже корисним, що допомогло його команді здобути надважливу перемогу. Проте не 27-річний українець став автором переможного голу.

На 10-й хвилині Іван Мартін отримав м'яч у штрафному майданчику гостей. Його удар був заблокований, але першим на добиванні опинився Крістіан Стуані, який переправив м'яч до сітки воріт Мальорки.

Загалом підопічні Мічела провели більш впевнену гру, яка дозволила їм перервати свою 11-матчеву серію без перемог. Востаннє Циганков з одноклубниками перемагали 3 лютого, коли в 22 турі Ла Ліги був обіграний Лас-Пальмас (2:1).

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

34 тур, 5 травня

Жирона – Мальорка 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 10 Стуані.

Завдяки цій перемозі Жирона піднялася на шістнадцяте місце таблиці Ла Ліги, відірвавшись від зони вильоту на шість очок.

Мальорка у свою чергу втратила можливість піднятися до єврокубкової зони.

Турнірна таблиця Ла Ліги

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Нагадаємо, що вчора, 4 травня, у матчі 34 туру Ла Ліги Реал ледь не втратив перемогу над Сельтою, ведучи в рахунку 3:0.