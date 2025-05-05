Піастрі не зупинити, Вільямс кращий за Феррарі, Гамільтон у шоці від команди: підсумки етапу Формули-1 в Маямі

Поки хтось їздив на природу заради відпочинку з шашликами, пілоти Формули-1 готувалися до шостого етапу сезону Формули-1.

Вікенд у Маямі вийшов різнобічним, зі своїми особливостями, плюсами і мінусами. Але щось залишилося незмінним – ганьба Феррарі любов фанатів до спорту. І наші підсумки етапу.

Яскраві лівреї, нудна Феррарі, "Диско" Норріс

Заради етапу в Маямі деякі команди вирішили урізноманітнити пелотон, підготувавши спеціальні лівреї.

Заубер хоч і не змінив традиційні кольори, але їхня комбінація виглядала більш цікаво. Феррарі відверто розчарувала, немов у неї не було якоїсь ідеї.

Перше місце на цьому уявному подіумі ліврей посіли Рейсін Буллз з їхнім рожевим болідом, в якого на колесах була зображена кришечка банки всім відомого енергетика – 5 балів за креатив.

Вирішив виділитися і Мерседес, який цього разу обійшовся без лівреї, але надав своїм пілотам різнокольоровий комбінезон.

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Найнесподіваніший дизайн шолома продемонстрував Ландо Норріс, який захотів зробити з траси справжнісінький танцпол. Цікаво, як би шолом завадив суперникам, якби гонка була за ясної погоди.

Супер Макс став "Daddy" Максом

"Я думав, що це зробить його повільнішим, але ні, нічого подібного".

Такими словами Норріс описав перемогу Макса Ферстаппена у кваліфікації. Це сталося після того, як нідерландець уперше в житті став батьком.

Незадовго до старту етапу Ферстаппен залишив Маямі, щоб бути присутнім на пологах своєї першої дитини. Келлі Піке народила йому дівчинку, яку пара назвала Лілі.

Під час спринту Ферстаппен скоріше був ближче до того, щоб потрапити під правило "ставши батьком, гонщик стає повільнішим у гонці". Але потім він виправився у кваліфікації.

І хоча конвертувати поул у перемогу не вдалося, можна бути впевненим, що Ферстаппен точно не здасть.

Гран-прі Маямі залишиться в календарі Ф1 на дооооовгий час

Всього за кілька днів Формула-1 оголосила про підписання нових контрактів на проведення одразу двох Гран-прі: у Мексиці та Маямі.

І якщо угоду щодо мексиканського етапу можна пояснити, то складно зрозуміти, навіщо відбулося продовження американського вікенду.

На момент укладення нового контракту діяв старий, який був розрахований до 2031 року. Тобто, наступні шість сезонів (не враховуючи цей) фанати і так бачили б перегони в Маямі.

Але, мабуть, умови виявилися занадто шикарними, інакше складно пояснити, навіщо було підписано 10-річне(!) продовження.

BREAKING: The Miami Grand Prix will remain on the calendar through 2041!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/tEnx5TWROv — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Нові рекорди Кімі

Якщо судити за емоціями, то не того молодого гонщика назвали Кімі. Але це ніяк не заважає Антонеллі, як і його попереднику-чемпіону Райкконену, підкорювати нові вершини.

Починаючи зі старту сезону, Андреа став власником кількох визначних рекордів. І ось ще один поповнив скарбничку 18-річного італійця: Антонеллі став наймолодшим володарем поулу в історії Формули-1.

Так, пілот Мерседес виграв кваліфікацію спринту, а не Гран-прі, але це не скасовує факту нового досягнення.

Божевілля під час спринту

Як зробити перегони захопливими? Найпростіший, але нерегулярний варіант, – дощ. І саме це стало ключовим фактором у суботу.

Розбитий болід Леклера під час прогрівочного кола, агресивний старт Піастрі, зіткнення Ферстаппена та Антонеллі на фаст-лейні, помилка Сайнса та "вбивство" Алонсо Лоусоном – ось стислий підсумок спринтерської гонки, що завершилася практично під жовтими прапорами з машиною безпеки.

Гамільтон може давати результат лише у спринтах

І це не критика Льюїса, це просто факт. У Китаї семиразовий чемпіон виграв поул + гонку, у Маямі після невдалої кваліфікації він примудрився фінішувати третім.

Такі результати сильно контрастують із результатами 40-річного британця в Гран-прі, де він жодного разу не фінішував вище п'ятого місця. Подальший повноцінний заїзд у неділю став лише черговим підтвердженням.

Вщипніть мене – Стролл тащить Астон Мартін

Ми дожили до того моменту, коли Фернандо Алонсо не може фінішувати в очках. Ми наче повернулися до часів другого заходу іспанця в Макларен.

Але якщо ми подивимося в Кубок конструкторів, то побачимо Астон Мартін на сьомому місці з 14 балами. Як так? А все просто – Ленс Стролл.

Так, ви не помилилися, а ми не одрукувались. Саме син власника команди є причиною того, що британці не йдуть у підвалі таблиці.

Ніхто не буде сперечатися, що практично всі зароблені очки Стролла стали результатом збігу кількох факторів, головний з яких – це удача. Але ж у спорті, як і в житті, теж має щастити, чи не так?

Максимально щільна кваліфікація

Боротьба за поул-позишн вийшла напрочуд доволі різносторонньою в тому плані, що за перемогу боролися пілоти трьох команд, а не як зазвичай два Макларени та Ферстаппен.

До традиційного набору вирішив приєднатися рекордсмен Антонеллі, який захотів взяти два поули поспіль. І варто віддати йому належне, адже йому не вистачило для цього всього нічого.

Італієць програв переможцю Ферстаппену 0,067 секунди. Норрісу не вистачило ще менше, він програв Максу 0,065 секунди. Така боротьба нам подобається і нам потрібна, давайте більше!

Перегони на... лего-болідах?

Цікаве нововведення підготували організатори Гран-прі Маямі. Під час традиційного кола трасою перед гонкою пілоти проїхалися у спеціальних болідах, які були зібрані з конструктора лего.

Було кумедно спостерігати за тим, як дорослі чоловіки немов повернулися в дитинство, і влаштували невеликий заїзд. Особливо виділився Фернандо Алонсо, з обличчя якого не зникала посмішка.

This is just epic! 🧱



Nearly 400,000 LEGO bricks have been used to create this Ferrari 👊#F1 #MiamiGP @LEGO_Group pic.twitter.com/lvjG8I5dQ7 — Formula 1 (@F1) May 1, 2025

Contact between McLaren and Alpine... and the LEGO bricks go flying! 💥#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/V5wFZ9bOpw — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Піастрі реалізує можливості

Оскар зараз демонструє найкращу форму серед усіх 20 представників пелотону "королеви автоспорту". І здається, що зараз ніхто не здатен робити те, що робить австралієць.

У спринті йому не пощастило з жовтими прапорами, і навіть не найвдаліша кваліфікація не стала на заваді в майбутньому. На старті Гран-прі Маямі Піастрі швидко впорався з Антонеллі, після чого він досить-таки буденно пройшов Ферстаппена. У той момент пілот Макларен одразу пішов у відрив.

Нинішній болід "папаї" дає своїм пілотам море можливостей для реалізації його потенціалу, і Оскар справляється з цим на всі 100% (чим не може похвалитися той же Норріс).

Після того, як Піастрі вийшов у лідери і сильно відірвався від суперників, не виникло жодного сумніву, що він фінішує першим. Підсумкові 37 секунд від третього місця стали зайвим підтвердженням сили Макларена.

Третя перемога поспіль, четверта в сезоні та шоста в кар'єрі (на одну більше, ніж у Норріса) – і це лише шостий етап сезону. Далі буде тільки краще. Усіх фанатів Макларена можна тільки привітати, всім іншим – співчуваю.

Piastri now has more wins in F1 than teammate Norris...



He’s participated in 82 fewer Grand Prix. pic.twitter.com/7SsKUPv8D0 — Autosport (@autosport) May 4, 2025

"Ми тут четверта сила"

Говорячи про всіх інших фанатів: як же складно зараз бути прихильником Феррарі. Хоча ця фраза повторюється ось уже 16 років поспіль.

Ще в підсумках попередніх етапів ми писали, наскільки виступи Скудерії розчаровують. Вікенд у Маямі не покращив ситуацію, а зробив лише гіршою.

Тож, аби не повторюватися, одразу зазначимо, що провали Феррарі надалі обговорюватимемо лише в гумористичному плані або якщо станеться щось серйозне.

Натомість хотілося б відзначити Вільямс, який продемонстрував неймовірний результат.

Албон лише через штраф втратив усі очки за спринт. У кваліфікації Гран-прі він із Сайнсом випередили дует італійської команди, а в гонці Алекс фінішував п'ятим. Карлос усе ж пустив уперед Леклера та Гамільтона в найкрасивішому обгоні всієї гонки, але теж фінішував в очках.

Якщо судити за останніми результатами, то Вільямс поступово перехоплює у Феррарі статус четвертої сили пелотону. І якщо запитати самих пілотів Скудерії, вони навряд чи з цим посперечаються, що смішно і сумно водночас. "Наступний рік наш".

Він знову це зробив

В Інтернеті гуляє жарт про те, що Джордж Расселл фінішує на подіумі лише для того, щоб його нарешті показали по ТБ. І часом здається, що так воно і є.

Расселл вчетверте за сезон фінішував на подіумі, так сказавши, нічого не зробивши на трасі. Поки Макларени та Ферстаппен ведуть боротьбу за перемогу, Вільямс та Феррарі йдуть десь позаду, Джордж тихо, не привертаючи зайвої уваги, робить свою справу, заробляючи максимум можливих очок.

Тото Вольфф зараз має бути щасливий, що в нього є такий гонщик, який поки що безпомилково проводить сезон.

"Феррарі" етапу: драма Льюїса та Шарля

Коли твої пілоти перебувають менш, ніж в одній секунді один від одного, і той, хто позаду, їде на швидшій гумі, зазвичай ти міняєш їх позиціями, щоб не втрачати потенціал другого.

Дивно, але банальні речі досить довго доходили до Феррарі, якій знадобилося кілька кіл, щоб поміняти Леклера (хард) і Гамільтона (мідіум) місцями.

Сер Льюїс кілька разів висловлював невдоволення тим, що він вбивав свою гуму за напарником, втрачаючи можливість відіграти більше позицій та виступаючи в ролі щита для Шарля від атак Сайнса.

📻 | Lewis:



“You want me to just sit here for the whole race?”



Lewis currently 0.6s behind Charles in P8. — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

📻 | Ricky:



“Want to keep DRS to Charles. Go ahead like this.”



Lewis: “Man, you guys…” — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

📻 | Lewis:



“This is not good team work, that’s all I’m going to say.” — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

Тиск семиразового чемпіона світу все ж таки зробив свою справу – Леклер поступився йому позицією. От тільки незрозуміло: чи то він усе-таки вбив свої шини, чи то просто нічого не зміг зробити сам, але Гамільтон взагалі не зміг відірватися від напарника.

За шість кіл до фінішу команда вирішила поміняти пілотів місцями назад, бо Гамілттон не наближався до Антонеллі настільки швидко, наскільки хотілося б італійцям.

📻 | Bryan:



“We will try again next lap.”



Charles: “We are seeing Antonelli…let’s try to get him. Let’s speak after the race.” — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

Після обміну позиціями Гему сказали, що він випереджає Сайнса на 1,4 секунди. Льюїс відповів на це: "Ти хочеш, щоб я і його пропустив?". Бідні гоночні інженери обох пілотів...

📻 | Ricky:



“Sainz 1.4 behind.”



Lewis: “You want me to let him past as well?”



😭😭 — Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) May 4, 2025

Чому подібна драма завжди відбувається саме у Феррарі? Напевно, на це питання не зможуть відповісти і в самій італійській стайні. З року в рік повторюється один і той самий сценарій: команда потроху дає фанатам надію на успіх, після чого вона успішно розбиває її на дрібні шматочки.

Якщо наступного року за нового регламенту Феррарі не почне боротися за перемоги, то у багатьох виникнуть серйозні питання до керівника команди Фредеріка Вассера. А Гамільтон, напевно, вже шкодує про своє рішення приєднатися до цього червоного цирку...