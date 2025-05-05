Мілан закрив 35 тур Серії А вольовою перемогою над Дженоа

У понеділок, 5 травня, програму 35 туру Серії А закривав матч між Дженоа та Міланом. Гості здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Український хавбек Дженоа Руслан Малиновський пропустив ще один матч своєї команди через травму, навіть не потрапивши до заявки.

Всі найцікавіші події матчу розгорнулися в другому таймі. На 61 хвилині Дженоа вийшла вперед завдяки голу Вітіньї, проте через 15 хвилин Мілан перевернув хід матчу, забивши двічі за дві хвилини та виборовши вольову перемогу.

Чемпіонат Італії – Серія А

35 тур, 5 травня

Дженоа – Мілан – 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Вітінья, 1:1 – 76 Леау, 1:2 – 77 Френдруп (автогол)

Мілан завдяки цій перемозі набрав 57 очок і залишився на 9 місці в турнірній таблиці з 6-очковим відставанням від зони єврокубків. Для Дженоа ця поразка стала третьою поспіль. Команда Патріка Вієйра йде на 13-й позиції з 39 балами в активі.

В неділю, 4 травня, Рома обіграла Фіорентину 1:0 завдяки голу Артема Довбика.