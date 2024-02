Марсель вирішив звільнити Гаттузо

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо був звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу проінформувало тренерський штаб італійського наставника про таке рішення.

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.



Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

