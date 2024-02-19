Марсель вирішив звільнити Гаттузо

У четвер, 22 лютого, Олімпік зустрінеться з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо був звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу проінформувало тренерський штаб італійського наставника про таке рішення.

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.



Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

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