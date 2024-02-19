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Марсель вирішив звільнити Гаттузо

У четвер, 22 лютого, Олімпік зустрінеться з Шахтарем
Сьогодні 12:52 326 0
Марсель вирішив звільнити Гаттузо
Фото: Getty Images
#Марсель, #Шахтар, #Дженнаро Гаттузо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо був звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво клубу проінформувало тренерський штаб італійського наставника про таке рішення.

Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.

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