Марсель вирішив звільнити Гаттузо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо був звільнений зі своєї посади.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво клубу проінформувало тренерський штаб італійського наставника про таке рішення.
🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024
Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board
about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1
Напередодні Олімпік у більшості програв Бресту. Гаттузо попросив вибачення за цю поразку.
Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться в четвер, 22 лютого, у Франції.
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