Імператор зі Сходу підкорив "Крусібл": аматор сенсаційно здолав зірок і став чемпіоном світу зі снукеру

Чемпіонат світу зі снукеру завершився сенсацією. Передусім, чемпіоном вперше став представник Китаю Чжао Сіньтун. До того ж 28-річний гравець мав статус "аматора", тож у основну сітку потрапив, здолавши всі чотири кола кваліфікації.

Його суперник – валлієць Марк Вільямс – значно досвідченіший гравець. Чого лише вартують три перемоги на World Snooker Championship – у 2000, 2003 та 2018 роках. Причому які перемоги! Усі на нервах! Три фінали – тричі по 18:16.

Не пощастило Марку лише в 1999 році – тоді він потрапив під каток праймового Стівена Хендрі. Для шотландця то був сьомий (і останній) чемпіонський трофей за десять років.

Стільки ж разів переможцем чемпіонату світу ставав і англієць Ронні О’Салліван. Багато вболівальників цього виду спорту в душі сподівалися, що "Ракета" зробить це увосьме, але…

Чжао Сіньтун (а) – Ронні О’Салліван (5) – 17:7

Перша сесія, 1 травня, пройшла рівно – і рахунок це підтвердив: 4:4.

А ось наступна, яка розпочалася 2 травня о 12:00, вийшла шокуючою. Чжао всього за 44 хвилини забрав чотири фрейми поспіль. Схоже, Ронні, який і сам був незадоволений своєю формою та не грав від січня до ЧС-2025, лише підтвердив: він не надто полюбляє матчі в першій половині дня.

Сіньтун, перебуваючи на куражі, довів рахунок до 12:4. "Суха" сесія проти О’Саллівана – лише четверта подібна за всі 33 світові першості.

Третя сесія розпочалася двома виграними партіями для Ронні. Проте, ймовірно, сам Сіньтун вирішив трохи послабити хватку. Чого варті лише два невдалі удари битком по червоній кулі! Тим не менш, перемога від нього нікуди не поділася.

Обличчя "Ракети" виражало розпач, однак у флеш-інтерв’ю він радів за Чжао й щиро хвалив його. І це не дивно обидва тренувалися разом у Академії Вікторії. Тож, хоч і трохи притягнуто за вуха, але все ж можна сказати: учень нарешті здолав учителя.

Instagram Victoria Snooker Academy

Своєю перемогою пишався й сам Чжао, не забувши відзначити вплив легендарного О’Саллівана на власну кар’єру. Зокрема, він опублікував пост в Instagram із лаконічним підписом: "Because Of You."

Марк Вільямс (6) – Джадд Трамп (1) – 17:14

Джадд Трамп провів блискучий сезон. Він оновив — і вже встиг покращити — рекорд за кількістю сенчурі за один рік. Але якось так складається, що вічно у "Крусіблі" з ним трапляються негаразди.

35-річний уродженець Брістоля – саме там розташований офіс WPBSA – вже кілька років поспіль ніяк не може налаштуватися на виступи у цьому легендарному театрі снукеру.

У 2019-му він став чемпіоном світу, й тоді здалося: ось вона – нова ера. Але щоразу Джадду чогось бракує. Цього року все наче складалося ідеально: один за одним вилітали Кайрен Вілсон, Марк Селбі, Ніл Робертсон, Джек Джонс, Джон Гіггінс, Ронні О’Салліван… Луку Бреселя Трамп вибив особисто.

Без сумнівів, Марк Вільямс заслуговує на повагу, але для більшості експертів і вболівальників фаворит був очевидний – Джадд.

Першу сесію фіналу Трамп виграв 5:3. Друга – 5:3 на користь валлійця. Переломним став момент за рахунку 10:9 на користь Трампа. "Туз" вів 52:35, мав складну червону кулю – не забив. А Вільямс після цього холоднокровно зачистив стіл.

Це, схоже, боляче вдарило по Джадду ментально. Марк додав ходу й довів рахунок до 15:11. У цей момент у пам’яті виринав його чвертьфінал проти Джона Гіггінса. Там він теж мав перевагу в чотири фрейми, втратив її – і лише дивом дістався півфіналу.

Трамп, отримавши шанс, наче знову став собою: після сенчурі зробив рахунок 15:12. Але в наступному фреймі 50-річний Вільямс вгамував запал суперника.

І вже за 16:14 настала кульмінація. Марк був близьким до помилки, але, коли запахло перемогою, легко впорався з рештою куль. Відчув момент і зробив свою справу. Найстаріший учасник фіналу в історії "Крусіблу".

Видно, півфінал забрав багато сил у Вільямса, адже навіть лайка випадково вирвалася з вуст в експертній студії.

Чжао Сіньтун (Китай) – Марк Вільямс (Вельс) – 18:11

"Отже, чим мені зайнятися сьогодні: пограти в гольф чи прогулятися в парку? Начебто більше нічого не заплановано", – написав Вільямс у соціальних мережах.

right then wat shall we do today , game of golf or little stroll in the park . nothing planned — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) May 4, 2025

Молодий китаєць розумів, наскільки важливим буде цей поєдинок. Ні оскандалений Лянь Веньбо, ні більш досвідчені за Чжао Сяо Годун і Дінь Цзяхуей не ставали чемпіонами. Хоча Цзяхуей був близьким – фінал 2016 року.

Перша сесія для Марка обернулася провалом – 1:7. Найвищий брейк триразового чемпіона – лише 61 очко. Про слабку гру свідчить і показник 81% в атаці.

Найбільшою перепоною для Сіньтуна під час першої сесії була… муха.

У другій чверті за столом Марк був упевненішим і трохи повернув інтригу – 6:11. У твіттері активно пригадували, що у 2000 році йому вже вдавалося зробити камбек. Тоді він програвав 6:12.

Можливо, саме для такого "повернення" валлієць і "віддав" наступний фрейм. У партії №19 помилялися обидва – чого лише варті два промахи Вільямса в центральні лузи. Та міцнішими нерви виявилися у ветерана. Проте Сіньтун знову був кращим: два наступні розіграші – й він досяг найбільшої переваги – 14:7.

"Це насправді досить страшно, які кулі Чжао забиває. Чи усвідомлює він, що він у фіналі чемпіонату світу? Він робить це так легко, виглядає таким розслабленим. Він грає з посмішкою на обличчі – йому це просто подобається," – казав в ефірі BBC Кен Догерті, переможець World Snooker Championship 1997.

У 22-му фреймі 28-річний гравець повів 42:0, але Марк не забив червону кулю. За стіл знову вийшов Чжао. У нього був непростий вихід на синю, але везіння цього дня його не покидало – залетів "флюк" (випадкове влучання – прим.). І подібне з ним траплялося не раз за матч. Шанс, що чемпіон визначиться за три сесії, став дуже близьким.

Представник Вельсу таки зробив рахунок 15:8. Це означало точно, що буде вечірня сесія. Однак і натяку на боротьбу, схоже, не передбачалося – дві наступні партії виграв Чжао.

Очікувалося, що глядачі не встигнуть усістися й почати насолоджуватися двобоєм молодості та досвіду, як частина матчу, що почалася о 21:00 за київським часом, уже й завершиться.

The luck is on Mark Williams' side now... 👀#WorldChampionship pic.twitter.com/koxtcuLrjV — TNT Sports (@tntsports) May 5, 2025

Та не так сталося, як гадалося. Марк видав чудовий старт – чотири фрейми поспіль – четвертий взагалі під нуль. Хоча пощастило, все ж якби не "флюк" на початку, ймовірно, усе було б інакше. Після 15-хвилинної перерви Чжао таки дотис опонента.

Стоячі овації для нового чемпіона. Стоячі овації – легенді, Марку Вільямсу. Снукер отримав нового короля. А якщо зважати на етимологію – то хай буде імператор.

Цікаві факти про фінал

Марк Вільямс став найстаршим фіналістом чемпіонату світу з моменту, коли турнір почав приймати театр "Крусібл" у 1977 році. На момент фіналу йому виповнилося 50 років, що перевершує попередній рекорд Рея Ріардона, який у 1982 році грав у фіналі у віці 49 років, 7 місяців і 6 днів.

Чжао Сіньтун став першим в історії китайцем та першим представником Азії, який виграв чемпіонат світу зі снукеру. До цього найближче до титулу з азійських гравців підходив Дін Цзюньхуей, який грав у фіналі в 2016 році.

Востаннє гравець, який пройшов через кваліфікацію, ставав чемпіоном світу у 2005 році – це був Шон Мерфі. На той момент він посідав 48 місце світового рейтингу.

Congratulations to Desislava Bozhilova who has become the first woman to referee all three Triple Crown finals. #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/AecGMLgZCO — WST (@WeAreWST) May 4, 2025

Втретє в історії фінал чемпіонату світу судила жінка. Нею стала 32-річна Десислава Божилова з Болгарії. Вона стала другою жінкою, яка судила фінал світової першості (після Мікаели Табб у 2009 та 2012 роках), і першою, хто офіційно обслуговував фінали всіх трьох турнірів "Потрійної корони" (Masters, UK Championship, World Championship).