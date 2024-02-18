Марсель у більшості програв Бресту: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 22 туру французької Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбулося шість матчів 22-го туру французької Ліги 1.

Суперник Шахтаря у Лізі Європи Марсель поступився у грі французької Ліги 1. Брест із 60 хвилини матчу грав у меншості й зумів вирвати перемогу, забивши гол наприкінці зустрічі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

22 тур, 18 лютого

Страсбур - Лор'ян 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Бамба, 0:2 - 45+1 Бамба, 0:3 - 49 Понсо, 1:3 - 51 Гільбер

Монако - Тулуза 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Сьєрро, 1:1 - 48 Акліуш, 1:2 - 70 Коста

Монпельє - Мец 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Сілла, 2:0 - 50 Сагнан, 3:0 - 86 Саваньє

Ренн - Клермон 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Омарі, 2:0 - 58 Тер'є, 2:1 - 62 Матсіма, 3:1 - 64 Тер'є

Реймс - Ланс 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 41 Діакіте, 1:1 - 45+1 Саїд

Брест - Марсель 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Ле-Мелу

Напередодні ПСЖ упевнено обіграв Нант.

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