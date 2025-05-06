Ноттінгем втратив можливість піднятися до зони Ліги чемпіонів, зігравши внічию з Крістал Пелес
У понеділок, 5 травня, відбувся останній матч 35 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зійшлися Крістал Пелес та Ноттінгем Форест.
За чотири тури до фінішу сезону команди мають різні задачі. Точніше, "орли" вже не мають ніякої, у той час, як "лісники" змагаються за єврокубки.
В разі перемоги команда Нуну Ешпіріту Санту наздоганяла б за очками Ньюкасл та Челсі, які посідають четверте та п'яте місця відповідно.
Завдання перемогти для гостей ускладнив Еберечі Езе, який на 60-й хвилині реалізував пенальті. І хоча Мурілло дуже швидко відновив паритет, Ноттінгем не виглядав як команда, якій потрібно перемагати.
Натомість, підопічні Олівера Гласнера продовжували створювати моменти біля воріт Матца Селса. Але рахунок більше не змінився – арбітр зафіксував нічию 1:1.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
35 тур, 5 травня
Крістал Пелес – Ноттінгем Форест 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Езе (пенальті), 1:1 – 64 Мурілло.
Турнірна таблиця АПЛ
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