Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ноттінгем втратив можливість піднятися до зони Ліги чемпіонів, зігравши внічию з Крістал Пелес

Олексій Погорелов — 6 травня 2025, 00:07
Ноттінгем втратив можливість піднятися до зони Ліги чемпіонів, зігравши внічию з Крістал Пелес

У понеділок, 5 травня, відбувся останній матч 35 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зійшлися Крістал Пелес та Ноттінгем Форест.

За чотири тури до фінішу сезону команди мають різні задачі. Точніше, "орли" вже не мають ніякої, у той час, як "лісники" змагаються за єврокубки.

В разі перемоги команда Нуну Ешпіріту Санту наздоганяла б за очками Ньюкасл та Челсі, які посідають четверте та п'яте місця відповідно.

Завдання перемогти для гостей ускладнив Еберечі Езе, який на 60-й хвилині реалізував пенальті. І хоча Мурілло дуже швидко відновив паритет, Ноттінгем не виглядав як команда, якій потрібно перемагати.

Натомість, підопічні Олівера Гласнера продовжували створювати моменти біля воріт Матца Селса. Але рахунок більше не змінився – арбітр зафіксував нічию 1:1.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
35 тур, 5 травня

Крістал Пелес – Ноттінгем Форест 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Езе (пенальті), 1:1 – 64 Мурілло.

Турнірна таблиця АПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Міністр Франції вибачився перед фанатами Ліверпуля за хаотичний фінал Ліги чемпіонів 2022 року.

Англія Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелес Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

Конкурент для Миколенка: зірка АПЛ став чемпіоном шахового турніру
Історія Джеррарда не повториться: Александр-Арнольд оголосив про відхід з Ліверпуля
Він – моя людина: власник Лідса спростував чутки про звільнення головного тренера команди
"Похмільний" Ліверпуль програв Челсі, Ярмолюк допоміг Брентфорду обіграти Манчестер Юнайтед
Тінейджер Манчестер Юнайтед вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка

Останні новини