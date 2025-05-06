Найкращий серед усіх: Циганков отримав найвищу оцінку за матч Жирона – Мальорка

Вінгер Жирони Віктор Циганков був визнаний головною зіркою матчу, в якому каталонці перервали свою серію з 11 ігор без перемог.

Вчора, 5 травня, "червоно-білі" мінімально обіграли Мальорку з рахунком 1:0 в межах 34 туру Ла Ліги.

Циганков вийшов у стартовому складі та провів на полі весь час без заміни. За свій виступ 27-річний гравець збірної України отримав від SofaScore оцінку 7.7, що стало найкращим показником серед усіх, хто виходив на поле.

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За більш, ніж 90 хвилин ігрового часу Віктор завдав трьох ударів (один в площину), віддав 27 з 34 передач (79%), 3 з яких були ключовими (був створений один великий шанс). Його єдина спроба дриблінгу повз суперника була успішною, а один навіс з двох знайшов адресата.

Більше того, Циганков виграв 4 з 6 дуелей на землі, а також єдину у повітрі. На жаль, українець цілих 11 разів втратив м'яч, одного разу сфолив та одного разу заробив на собі порушення правил. Ще на його рахунку два успішні відбори.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков провів 27 матчів Жирони в усіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 4 результативними передачами.

Раніше з'явилася інформація, що Карло Анчелотті та Реал досягли усної домовленості щодо умов дострокового припинення співпраці.