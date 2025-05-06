Найкращий серед усіх: Циганков отримав найвищу оцінку за матч Жирона – Мальорка
Вінгер Жирони Віктор Циганков був визнаний головною зіркою матчу, в якому каталонці перервали свою серію з 11 ігор без перемог.
Вчора, 5 травня, "червоно-білі" мінімально обіграли Мальорку з рахунком 1:0 в межах 34 туру Ла Ліги.
Циганков вийшов у стартовому складі та провів на полі весь час без заміни. За свій виступ 27-річний гравець збірної України отримав від SofaScore оцінку 7.7, що стало найкращим показником серед усіх, хто виходив на поле.
За більш, ніж 90 хвилин ігрового часу Віктор завдав трьох ударів (один в площину), віддав 27 з 34 передач (79%), 3 з яких були ключовими (був створений один великий шанс). Його єдина спроба дриблінгу повз суперника була успішною, а один навіс з двох знайшов адресата.
Більше того, Циганков виграв 4 з 6 дуелей на землі, а також єдину у повітрі. На жаль, українець цілих 11 разів втратив м'яч, одного разу сфолив та одного разу заробив на собі порушення правил. Ще на його рахунку два успішні відбори.
У нинішньому сезоні Віктор Циганков провів 27 матчів Жирони в усіх турнірах, у яких відзначився 2 голами та 4 результативними передачами.
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