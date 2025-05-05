Світоліна – знову серед 15 найкращих, Костюк піднялася на 9 позицій в оновленому рейтингу WTA

У понеділок, 5 травня, жіноча асоціація тенісу WTA оновила свій рейтинг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завдяки виходу в півфінал на турнірі в Мадриді вперше за три роки повернулася в топ-15 і посідає 14 позицію.

Тріумфаторка Mutua Madrid Open, білоруска Аріна Сабалєнка ще більш зміцнила своє лідерство. Натомість на п'яти польці Ізі Швьонтек, яка не змогла захистити минулорічний титул, уже наступають суперниці.

Фіналістка Мадрида, американка Коко Гофф посунула з третьої позиції співвітчизницю Джессіку Пегулу. На п'яту позицію з шостої піднілася Жасмін Паоліні.

Паула Бадоса, яка через травму пропустила "тисячник", тепер замикає першу десятку. Дев'ятою стала американка Емма Наварро.

Марта Костюк завдяки виходу до чвертьфіналу в Мадриді, піднялася на 9 позицій і посідає 27 сходинку.

Даяна Ястремська зробила один крок вгору і тепер вона 45-та.

Ангеліна Калініна хворіла та два тижні не грала, тому втратила позицію й знаходиться на 75 рядку.

Найбільшого прогресу серед українок досягла Юлія Стародубцева. Вона пройшла кваліфікацію в Мадриді, після чого здобула ще три перемоги в основній сітці й дійшла до 1/8 фіналу. Юлія піднялася на 19 місць, займаючи 80 місце, за один крок від свого кар'єрного рекорду.

Трохи втратили Дар'я Снігур та Анастасія Соболєва.

Рейтинг WTA:

(1). Аріна Сабалєнка (-) – 11118; (2). Іга Швьонтек (Польща) – 6773; (4) Коко Гофф (США) – 6603; (3). Джессіка Пегула (США) – 6243; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4875; (5). Медісон Кіз (США) – 4824; (7). Мірра Андрєєва (-) – 4781; (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4193; (10). Емма Наварро (США) – 3797; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3761;

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14 (17). Еліна Світоліна (Україна) – 2810;

27 (36). Марта Костюк (Україна) – 1686;

45 (46). Даяна Ястремська (Україна) – 1214;

70 (74). Ангеліна Калініна (Україна) – 908;

80 (99). Юлія Стародубцева (Україна) – 822;

152 (147). Дар'я Снігур (Україна) – 485;

225 (223). Анастасія Соболєва (Україна) – 325.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна встановила вражаюче досягнення на турнірі в Мадриді.