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18 років грав за клуб: помер легендарний гравець Реала

Руслан Травкін — 5 травня 2025, 09:10
18 років грав за клуб: помер легендарний гравець Реала
Рафаель Рульян
x.com/RMBaloncesto

На 74-му році життя помер легендарний іспанський баскетболіст Рафаель Рульян.

Про це повідомила пресслужба мадридського Реала.

Саме в цьому клубі він досяг висот. Рульян виступав за "бланкос" з 1969 до 1987 року.

У складі Реала Рафаель 14 разів ставав чемпіоном Іспанії, 9 разів вигравав Кубок Іспанії та тричі перемагав в Євролізі.

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Майже всю кар'єру викликався до лав збірної Іспанії. У 1973 році став срібним призером чемпіонату Європи.

Нагадаємо, кілька днів тому не стало екс-гравця збірної Латвії Андрейса Прохоренковса

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