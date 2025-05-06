CAS найближчим часом визначить долю останнього місця на клубному чемпіонаті світу-2025

Спортивний арбітражний суд (CAS) збирається сьогодні, 6 травня, винести вердикт щодо участі мексиканського Леона в клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

У березні цього року ФІФА виключила Леон зі складу учасників оновленого турніру через проблему зі власником клубу.

ФІФА підготувала план визначення того, хто посяде вільне місце: планується проведення одноматчевого плейоф між мексиканською Америкою та американським ФК Лос-Анджелес, за який виступає українець Артем Смоляков.

У той же час Леон подав апеляцію на рішення міжнародної футбольної федерації. І саме рішення CAS визначить, хто саме братиме участь у клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що один з учасників оновленого турніру ФІФА, а саме Реал досяг усної домовленості з Карло Анчелотті щодо умов дострокового припинення співпраці.

Раніше стало відомо, що Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу між Жироною та Мальоркою, в якому команда українця перервала свою серію без перемог, яка тривала три місяці.