Гаттузо - про поразку від Бреста: Я думаю, що Марсель досяг дна

Наставник Олімпіка прокоментував поразку від Бреста

Джерело - RMC Sport.

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо попросив вибачення за поразку від Бреста (0:1) у 22-му турі французької Ліги 1.

Слова італійського фахівця цитує RMC Sport.

"Думаю, що цього вечора мало що можна сказати. Ми повинні взяти на себе відповідальність, прийняти цю ситуацію, попросити вибачення у вболівальників, вибачитися перед цією формою. Те, як ми грали, неприпустимо. Насамперед я беру відповідальність на себе і прошу вибачення у наших фанатів. Я вважаю, що це єдине, що можна зробити. Я спокійно говорив у роздягальні.

Я сказав їм, що роблю вибір і що я не той, хто ухиляється від відповідальності. Але ви знаєте, у футболі потрібно мати душу, і це саме те, чого нам зараз не вистачає. Без душі все стає складнішим. Я думаю, що ми досягли дна. Ми знаходимося у замкнутому колі.

Ми повинні зосередитися на тому, щоб набрати якомога більше очок, щоб відновити душевний спокій, тому що зараз ситуація складна. Сьогодні ввечері, граючи одинадцять проти десяти, ми запропонували занадто мало. Ми не граємо як справжня команда, ось про що я шкодую", - сказав Гаттузо.

Марсель поступився Бресту в Лізі 1. Олімпік із 60 хвилин грав у більшості, однак пропустив наприкінці зустрічі.

Нагадаємо, Марсель - суперник Шахтаря в раунді плей-оф Ліги Європи. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться 22 лютого, у Франції.

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