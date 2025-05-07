Захарова: Дискредитація мене та федерації – це вплив сторонніх людей із запахом російської агентури

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова вважає ситуацію із бойкотом чоловічої збірної України спробою дискредитувати її та УФГ, в якій простежується вплив російської агентури.

Її слова передає Телеграф.

"Я ставлюсь до цієї ситуації спокійно, тому що знаю, що правда та закон на стороні Української федерації гімнастики. Крім того, ми впевнені що дискредитація особисто мене та УФГ вже не перший раз – це вплив сторонніх людей із запахом російської агентури, які зацікавлені у розвалі не тільки української спортивної гімнастики, а й спорту в Україні в цілому.

Цілком логічно бити туди — де слабко, а чоловіча збірна у нас в дуже розбалансованому стані й ми дотепер не можемо знайти спільної мови саме завдяки впливу зі сторони. Ми шукаємо хто і навіщо так робить і обов’язково, коли вияснимо про це зробимо заяву", – сказала Захарова.

Крім того, Захарова повідомила, що головного тренера збірної Геннадія Сартинського відсторонили через дисциплінарне порушення, яке сталося 5 лютого 2025 року.

" Ним було допущено дисциплінарне порушення щодо якого після закінчення розслідування буде проінформована громадськість. У зв’язку з цим була зібрана президія, на якій більшістю голосів було прийнято рішення тимчасово відсторонення головного тренера Сартинського від міжнародних змагань, а також тимчасового виключення його із членів федерації на період розслідування ".

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Раніше УФГ засудила наміри збірної України бойкотувати чемпіонат Європи.

Сама Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону повідомила, хто є ініціатором бойкоту збірної України.