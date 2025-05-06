Нічого не розуміє у тренерській праці, – Сартинський схвалив бойкот збірної України через його усунення

Геннадій Сартинський, головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики, дав свій коментар щодо бойкоту його підопічних.

Своїми думками фахівець поділився в інтерв'ю Tribuna.com.

Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації.

"З першого дня, як мене обрали, їм не подобається, що у мене моя думка. Що я перед ними не кланяюся, не падаю на коліна і не кажу: "Ой, як добре, що ви у нас є". Я кажу те, що є. Що Захарова своїм "самозахватом" стала віцепрезидентом чоловічої гімнастики. Людина, яка нічого не розуміє у тренерській праці, ніколи не працювала. Тим паче у чоловічій гімнастиці. У жіночій я ще якось зрозумів би, а в чоловічій… І ці люди починають мені казати, хто поїде на які змагання, хто буде працювати, хто що робитиме. А я сказав, що так не буде. Є тренерська рада у нас, яка вирішуватиме, хто і куди поїде", – сказав Сартинський.

За словами Геннадія Людвиговича, ФГУ найняла тренера, який нічого не розуміє у гімнастиці.

"Вони взяли ще одного тренера, напевно, ходили до міністра. Це В’ячеслав Лаврухін, який не має жодного гімнаста. Вони забирають гімнаста у Дніпрі у тренерів, які тут працюють, і дають його Лаврухіну. І кажуть, що це наш наступний олімпійський чемпіон. Після трьох місяців праці цей хлопець, Володимир Костюк, закінчив з гімнастикою. 30-го чи 1-го числа написав заяву, що закінчує з гімнастикою. От що казати? І цей тренер зараз працює, і його ставлять на чемпіонат Європи – не маючи жодного гімнаста. Отримує зарплату, отримує надбавки, на роботу не з’являється, приходить пів години посидіти в залі – і йде. Це Захарова робить. Ще й ставить його на чемпіонат Європи. Жоден хлопець з ним не хоче працювати. Йому дали молодого хлопця, який восени завоював перше місце з багатоборства – потренувався 3-4 місяці, перестав робити багатоборство і закінчив з гімнастикою. І він зараз каже: "Я не знав, що у нього такі заскоки, що він такий важкий, такий не працелюбний". Так навіщо ти тоді його брав у людей, які з ним 15 років працювали?".

Сартинський підтримав ініціативу своїх підопічних. Він заявив, що також не поїхав би на чемпіонат Європи, якби в нього забрали тренера, який його готував до змагань.

"Коли людина, яка готувала команду та все робила, яка знає всі моменти тренувань та виступів… Вони поїдуть без неї? Я б теж не поїхав, якби мені у свій час сказали, що мого тренера не беруть. Вони таку ахінею несуть… Знаєте, це як: Пожежа в Лос-Анджелесі? Ага, це Сартинський. Вулкан в Італії? Це Сартинський. Що не станеться – все я. А я із залу не виходжу з ранку й до ночі. Ці люди не створюють благо для нашої гімнастики, а борються проти неї. Як можна звільняти тренера, який завжди дає результат? Я з 2011-го працюю в збірній. Якби не було результатів – так, я не проти. Але коли є результат...".

Нагадаємо, що ймовірною причиною даного конфлікту стала критика Стелли Захарової, яка займалася організацією скандальновідомого чемпіонату України за 6 мільйонів гривень.

Сама Захарова не дала змістовної відповіді на скандальні події, що відбулися в українській гімнастиці.

У листопаді минулого року Геннадій Сартинський розкритикував Захарову. На його думку, дії віцепрезидентки ФГУ ставлять під загрозу існування спортивної гімнастики в Україні.