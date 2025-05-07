Усик у списку відсутній: Джошуа назвав трьох бажаних суперників

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) сказав, що йому цікаво було б провести поєдинок проти когось із трійки: Мартін Баколе (22-2-1, 17 КО), Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) або Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО).

Про це Ентоні заявив у коментарі для TalkSport.

" Я сказав би, що цікавими були б мої поєдинки з Мартіном Баколе, Агітом Кабайєлом та Деонтеєм Вайлдером. Це те, що має спрацювати", – заявив Ей Джей.

Він також додав, що хотів би аби Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) повернувся на ринг, щоб провести двобій.

" Сподіваюся, коли-небудь бій з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться. Бокс не повинен залишитись без цього бою", – додав Джошуа.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Наразі боксер запланував операцію на лікті та збирається відновити тренування за два місяці.