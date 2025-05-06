Відбулось жеребкування плейоф за право участі у Першій лізі

Пройшло жеребкування матчів етапу плейоф за право участі у чемпіонаті Першої ліги.

Про це повідомляє ПФЛ.

За його підсумками сформувалися такі пари.

Матч між 14 місцем Першої та третім місцем Другої ліги:

третє місце Другої ліги – 14-те місце Першої ліги (базова дата матчу – 04 червня)

14-те місце Першої ліги – третє місце Другої ліги (08 червня)

Матч між 15 місцем Першої та другим місцем Другої ліги:

друге місце Другої ліги – 15-те місце Першої ліги (04 червня)

15-те місце Першої ліги – друге місце Другої ліги (08 червня)

Нагадаємо, переможець чемпіонату Другої ліги автоматично вийде у Першу лігу.