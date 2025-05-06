Відбулось жеребкування плейоф за право участі у Першій лізі
ПФЛ
Пройшло жеребкування матчів етапу плейоф за право участі у чемпіонаті Першої ліги.
Про це повідомляє ПФЛ.
За його підсумками сформувалися такі пари.
Матч між 14 місцем Першої та третім місцем Другої ліги:
- третє місце Другої ліги – 14-те місце Першої ліги (базова дата матчу – 04 червня)
- 14-те місце Першої ліги – третє місце Другої ліги (08 червня)
Матч між 15 місцем Першої та другим місцем Другої ліги:
- друге місце Другої ліги – 15-те місце Першої ліги (04 червня)
- 15-те місце Першої ліги – друге місце Другої ліги (08 червня)
Нагадаємо, переможець чемпіонату Другої ліги автоматично вийде у Першу лігу.