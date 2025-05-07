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Лідери Атлетика не зіграють проти Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді Ліги Європи

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 11:47
Лідери Атлетика не зіграють проти Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді Ліги Європи
Ніко Вільямс
Getty images

Двоє лідерів Атлетика Більбао пропустять матч-відповідь проти Манчестер Юнайтед в межах півфіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва гравці не потрапили до заявки на майбутній поєдинок через травми.

У Іньякі діагностовано ушкодження підколінного сухожилля, а причини відсутності Ніко наразі не розголошуються.

Поєдинок на "Олд Траффорд" відбудеться завтра, 8 травня о 22:00 за київським часом. У першому матчі перемогу здобули підопічні Аморіма – 3:0.

Раніше стала відома реакція Манчестер Юнайтед на інтерес до Бруну Фернандеша з боку клубів Саудівської Аравії.

Манчестер Юнайтед Іньякі Вільямс Ніко Вільямс Атлетик Ліга Європи-2024/25

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