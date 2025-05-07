Малиновський переніс операцію та може достроково завершити сезон
Руслан Малиновський
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Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський успішно переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Хірургічне втручання було заплановано як завершальний етап відновлення після вивиху суглоба, який він отримав у матчі з Венецією восени.
Наразі невідомо, чи зможе хавбек зіграти у завершальних матчах сезону, оскільки в клубі думки розділились. Цілком ймовірно, що кампанія для Малиновського достроково завершена задля якіснішої підготовки до наступного сезону.
У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.
Раніше шанси українця вийти на поле до завершення розіграшу Серії А оцінив тренер "грифонів" Патрік Вієйра.