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Малиновський переніс операцію та може достроково завершити сезон

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 12:30
Малиновський переніс операцію та може достроково завершити сезон
Руслан Малиновський
Getty Images

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський успішно переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Хірургічне втручання було заплановано як завершальний етап відновлення після вивиху суглоба, який він отримав у матчі з Венецією восени.

Наразі невідомо, чи зможе хавбек зіграти у завершальних матчах сезону, оскільки в клубі думки розділились. Цілком ймовірно, що кампанія для Малиновського достроково завершена задля якіснішої підготовки до наступного сезону.

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Раніше шанси українця вийти на поле до завершення розіграшу Серії А оцінив тренер "грифонів" Патрік Вієйра.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А травма Руслан Малиновський

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