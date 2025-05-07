Малиновський переніс операцію та може достроково завершити сезон

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський успішно переніс операцію з видалення металевої пластини в нозі.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Хірургічне втручання було заплановано як завершальний етап відновлення після вивиху суглоба, який він отримав у матчі з Венецією восени.

Наразі невідомо, чи зможе хавбек зіграти у завершальних матчах сезону, оскільки в клубі думки розділились. Цілком ймовірно, що кампанія для Малиновського достроково завершена задля якіснішої підготовки до наступного сезону.

У поточному сезоні Малиновський провів 10 матчів за Дженоа в усіх турнірах і відзначився у них 3 асистами.

Раніше шанси українця вийти на поле до завершення розіграшу Серії А оцінив тренер "грифонів" Патрік Вієйра.