Сподіваємось їх побачити, – Інфантіно та Трамп обговорили можливе повернення Росії у міжнародний футбол

Президент США Дональд Трамп та очільник ФІФА Джанні Інфантіно обговорили можливість повернення Росії до міжнародних змагань найближчим часом.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч відбулась на засіданні виконавчої групи щодо організації чемпіонату світу 2026 року та поговорив із функціонером щодо РФ.

Так, президент США висловив своє здивування тим фактом, що Росія відсторонена від участі у міжнародних змаганнях на всіх футбольних рівнях, зокрема збірних.

Джанні Інфантіно, своєю чергою, висловив сподівання, що найближчим часом настане мир та росіяни повернуться у світовий футбол.

За словами функціонера, він "дуже хотів би бачити" російські клуби та збірні на футбольному полі.

Нагадаємо, Росія відсторонена від участі в змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше Дональд Трамп публічно похвалив росіянина Овєчкіна, якого назвав канадським хокеїстом.