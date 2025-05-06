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Я не вважаю, а знаю, – Захарова назвала ініціатора бойкоту збірної України

Микола Дендак — 6 травня 2025, 20:51
Я не вважаю, а знаю, – Захарова назвала ініціатора бойкоту збірної України
Стелла Захарова
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Віцепрезидентка Української федерації спортивної гімнастики та олімпійська чемпіонка Стелла Захарова вважає Олега Верняєва ініціатором бунту чоловічої збірної України з гімнастики.

Про це вона сказала в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Дивіться, я зараз готую велике інтерв'ю, яке вийде в одному зі ЗМІ. Там буде вся інформація з фактами та підтвердженнями. Ми не боїмося. Це підрив авторитету України, перш за все. Якщо федерація щось каже, то користується фактами.

Хотілося б просто почути коментар хоча б від одного спортсмена, який підписується там і сидить в Конча-Заспі, у чому винна Стелла Захарова, яка всього лише півтора року є віцепрезидентом. До цього був Сартинський 8 років віцепрезидентом, головним тренером, головою технічного комітету. За 8 років розвалено все в чоловічій гімнастиці. Все.

Чомусь у дівчаток у нас проблем взагалі ніяких немає. А коли мені розповідають і говорять про те, що Стелла Захарова винна, я завжди питаю. Скажіть, будь ласка, а коли ми порушуємо закон і приймаємо допінг, і засуджені за допінг, чому про це не говориться? За олімпійською хартією, цей спортсмен взагалі вважається ізгоєм, бо це нечесною працею завойовуються медалі", – сказала Захарова.

В останньому реченні йде мова про олімпійського чемпіона Олега Верняєва, якого у жовтні 2020 року відсторонили від змагань через вживання допінгу. На питання журналіста, чи вважає вона Верняєва ініціатором бойкоту, Захарова відповіла цілком впевнено:

"Я не вважаю, а я знаю. І спортсмена, який сьогодні один із винуватців підриву авторитету Української федерації гімнастики та іміджу України, який не пройшов систему відбору, поставили в команду. Зараз це питання буде переглядатися. Ми не будемо працювати в беззаконні та підстрибувати під Сартинським і Верняєвим, які сьогодні підривають імідж і авторитет федерації. Ми завжди працювали і працюватимемо за законом, і змушуватимо інших це робити. Тому багатьох це не влаштовує", – додала Захарова.

Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти головного тренера збірної Геннадія Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Раніше УФГ засудила наміри збірної України бойкотувати чемпіонат Європи.

Спортивна гімнастика Олег Верняєв Стелла Захарова Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

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