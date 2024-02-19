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Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи

Сьогодні 07:00 172 0
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
#Ліга Європи, #Марсель, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

 Ліга Європи УЄФА-2023/24, плей-оф
Стиковий раунд, матч-відповідь
22 лютого, 2024 рік. 22:00

Олімпік Марсель (Франція) - Шахтар Донецьк (Україна)
Велодром (Марсель, Франція)
Головний арбітр -
Трансляція - MEGOGO

Донецький Шахтар і марсельський Олімпік зустрінуться посперечаються за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Матч-відповідь буде домашнім для французького клубу й відбудеться у четвер, 22 лютого. Початок - о 22:00 за київським часом.

Марсель

Після нічиєї (2:2) з Шахтарем у першій грі підопічні Дженнаро Ґаттузо провели виїзний матч проти Бреста в Лізі 1. Він вийшов ще менш успішним - поразка з рахунком 0:1, до того ж гол провансальці пропустили під завісу зустрічі, вже граючи в більшості.

Останню перемогу Олімпік здобув ще понад місяць тому в Кубку Франції над скромним Тьйонвілем, а в чемпіонаті у 2024 році взагалі не знає звитяг та відстав від єврокубкової зони вже на 6 очок. Попри те, що перед матчем у Гамбурзі ЗМІ повідомляли про довіру керівництва до італійського тренера, хмари над головою легенди Мілана стають дедалі густішими.

У четвер за французький клуб не зіграють травмовані півзахисники Білаль Надір та Валентен Ронж'є, а також нападник Педро Руїс. Через перебір жовтих карток не буде доступний оборонець Леонардо Балерді.

Зате, ймовірно, зіграє основний центральний захисник Шансель Мбемба, який перший матч провів на лаві запасних, бо тільки напередодні повернувся з Кубку африканських націй, де дійшов до півфіналу зі збірною ДР Конго, а в недільному поєдинку з Брестом відіграв усі 90 з лишком хвилин.

Шахтар

Цей матч стане для "гірників" другим офіційним у 2024 році, оскільки Українська Прем'єр-ліга відновиться після паузи лише 23 лютого.

На зимових зборах підопічні Маріно Пушича провели 8 матчів (3 перемоги, 3 нічиї та 2 поразки). Під час трансферного вікна чинні чемпіони України встигли зробити два коштовні придбання: ряди клубу поповнили бразильські півзахисники Кевін та Марлон Гомес (обидва - за 12 млн євро). Також важливо, що донеччани змогли втримати Георгія Судакова, до якого, за повідомленнями ЗМІ, існує предметний інтерес із боку європейських топклубів. 

У четвер Шахтареві не зможуть допомогти нападник Лассіна Траоре, який досі не відновився від важкої травми, отриманої ще в серпні, центральний захисник Дмитро Чигринський і якраз-таки зірковий новачок Гомес, що травмувався, перебуваючи в олімпійській збірній Бразилії.

Історія зустрічей

Два матчі між цими командами виграв Шахтар (2:0, 2:1), а ще один - найсвіжіший - завершився внічию (2:2).

Пряма мова

Дженнаро Ґаттузо (головний тренер Марселя): З'явиться ближче до матчу...

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): З'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Жіґо, Мерлен, Кондоґбія, Аріт, Ндіає, Мумбанья, Обамеянґ, Луїс Енріке.

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан.

Цифри й факти

  • Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА
  • Пізніше у півфіналі Шахтар пройшов київське Динамо, а у фінальній грі здолав німецький Вердер в овертаймі
  • То був останній розіграш саме Кубка УЄФА - наступного сезону турнір піддався ребрендингу, змінив назву на "Ліга Європи УЄФА", змінив формат групового етапу, але трофей (кубок), який вручають переможцеві змагань залишився той самий
  • Минулого сезону Шахтар теж грав у стиковому раунді ЛЄ проти французького клубу - в серії пенальті вдалося пройти Ренн
  • У 20 матчах проти французьких команд Шахтар здобув 9 перемог, 6 поєдинків завершив унічию та 5 програв (різниця м'ячів - 28:23)
  • Марсель із 7 матчів проти українських клубів виграв лише один - в 1/16 фіналу КУЄФА-2003/04 здолали Дніпро з рахунком 1:0
  • Марсель - єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Європейських чемпіонів (сезон-1992/93)

Прогноз букмекерів

  • Перемога Марселя - 1,75
  • Нічия - 4,05
  • Перемога Шахтаря - 4,80

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1 і перемога Шахтаря в овертаймі або в серії пенальті.

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