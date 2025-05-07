Міжнародна федерація фехтування допустила "нейтральних атлетів" до участі у командних змаганнях

Міжнародна федерація фехтування (Federation Internationale d'Escrime) допустила росіян і білорусів до участі у командних змаганнях у нейтральному статусі.

Про це йдеться в пресрелізі FIE.

Першим змаганням, на яке вони будуть допущені, стане чемпіонат Європи-2025. Континентальна першість пройде в італійському місті Генуя з 14 до 19 червня.

"Нейтральним командам, що складатимуться зі спортсменів, яким Виконавчий комітет FIE надав нейтральний статус, буде дозволено брати участь у командних змаганнях FIE серед дорослих, починаючи з чемпіонату Європи у 2025 році. Нейтральні команди виступатимуть під прапором FIE", – йдеться у заяві організації.

Раніше на міжнародних турнірах росіяни мали право брати участь у особистих змаганнях, допускали участь російських команд серед юніорів.

Нагадаємо, на ЧС-2023 українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували, оскільки вона не потисла руку Анні Смирновій, яку здолала на старті турніру (15:7).

Представниця України подала апеляцію. За неї навіть публічно заступилося Міністерство оборони України. Згодом дискваліфікацію все таки відмінили.