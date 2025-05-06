Збірна України бойкотує чемпіонат Європи через усунення головного тренера

Представники чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики заявили, що Українська федерація гімнастики усуває головного тренера збірної Геннадія Сартинського від участі в чемпіонаті Європи.

Відповідне звернення з'явилося у соцмережах провідних українських гімнастів: Олега Верняєва, Назара Чепурного, Владислава Грико та інших.

"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України – Сартинського Геннадія Людвиговича – від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди. Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини. Ми заявляємо відкрито: без Сартинського Геннадія Людвиговича – ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи, проведення якого заплановано наприкінці травня цього року. Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики. Ми не будемо мовчки спостерігати, як Федерація розправляється з тими, хто справді працює. Ми – команда. І ми не дамо розірвати її зсередини", – вказано в публікації.

Цю заяву підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун, Святослав Швед.

Ймовірно, причиною для конфлікту стала критика Стелли Захарової.

Розслідування журналістів показало, що організацією чемпіонату України займалась маловідома фірма з 23-річною директоркою за 6 млн гривень.

Сама Захарова ніякого змістовного пояснення щодо цієї теми не надала.

Згодом Олег Верняєв, який є вихованцем Геннадія Сартинського, звинуватив віцепрезидентку Української федерації спортивної гімнастики. За його словами, вона "постійно заважає йому та шкодить розвитку спорту".

Також проти Захарової Сартинський виступив особисто. У листопаді він говорив, що "її дії шкодять розвитку спортивної гімнастики в Україні".

На сайті Федерації спортивної гімнастики немає жодних заяв про звільнення Сартинського. Фахівець все ще числиться наставником національної команди на офіційних ресурсах.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 26-31 травня в німецькому Лейпцигу.