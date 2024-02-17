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Кельн - Вердер 0:1: огляд матчу

Вердер дотиснув Кельн
Сьогодні 08:55 90 0
Кельн - Вердер 0:1: огляд матчу
#Вердер Бремен, #Кельн

Джерело - Чемпіон.

Вердер здобув мінімальну перемогу над Кельном у межах 22 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
22 тур, 16 лютого

Кельн - Вердер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 70 Нджінма

Кельн: Швебе, Шмітц (Дітц 84'), Кіліан, Гюберс, Фінкгрефе, Кайнц (Діль 68'), Любічич (Тіггес 84'), Майна (Адамян 74'), Мартель (Крістенсен 74'), Хусейнбашич, Тільманн

Вердер: Цеттерер, Вайзер (Деман 83'), Юнг, Фрідль, Малатіні, Агу, Лінен (Альверо 90'), Стаге, Шмід (Бітенкур 83'), Дукш (Борре 83'), Вольтемаде (Нджинма 66')

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