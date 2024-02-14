Джерело - Чемпіон.
Болонья здобула мінімальну перемогу над Фіорентиною в межах перенесеного матчу 21-го туру Серії А.
На початку гри рахунок відкрив Ріккардо Орсоліні, а на 95-й хвилині крапку в матчі поставив Єнс Одгорд.
Чемпіонат Італії - Серія А
21 тур, 14 лютого
Болонья - Фіорентина 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 12 Орсоліні, 2:0 - 90+5 Одгорд
Напередодні Ювентус сенсаційно програв Удінезе.
Раніше італійські клуби проголосували проти скорочення Серії А.
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