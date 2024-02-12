Італійські клуби проголосували проти скорочення Серії А

Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Провалилося голосування за скорочення кількості команд італійської Серії А до 18.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Лише 4 клуби проголосували "за" – Інтер, Ювентус, Мілан та Рома, усі інші виступили проти скорочення.
Для зміни структури чемпіонату потрібно було більшість у кількості 14 голосів.
Раніше Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А.
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