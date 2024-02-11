Малиновський отримав середню оцінку за матч з Аталантою

Українець відзначився єдиним забитим голом своєї команди

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав середню оцінку за виступ у матчі 24-го туру італійської Серії А з Аталантою (1:4).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець відзначився єдиним забитим голом своєї команди і отримав оцінку 6.9.

Цей гол став для Малиновського третім у цьому сезоні Серії А, також на рахунку Руслана одна гольова передача.

Найкращим гравцем матчу визнали воротаря Аталанти Марко Карнесеккі - 8.0.

Нагадаємо, Малиновський виступав у складі Аталанти з 2019 по 2023 рік.

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